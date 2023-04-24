ФК «Краснодар» уступил «Спартаку» в матче тура РПЛ

Матч 24-го тура «Спартак М» — «Краснодар» турнира МИР Российской Премьер-лиги состоялся 24 апреля на стадионе Открытие Банк Арена.

В первом тайме счет открыл на 11-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба.

Во втором тайме на 58-й минуте преимущество «быков» удвоил полузащитник Жоау Батчи. На 63-й и 68-й минутах голы в ворота «быков» отправил форвард «Спартака» Александр Соболев. На 72-й минуте полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян забил третий мяч в ворота московской команды. Счет сравнял на 81-й минуте полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский. Форвард «Спартака» Квинси Промес на 84-й минуте отправил в ворота «быков» четвертый мяч.

Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу «Спартака».

Посещение стадионов, на которых проводятся игры Премьер-лиги. осуществляется по Fan ID, а узнать о том, как получить паспорт болельщика, можно из статьи: «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться.

Читайте также: красочное дерби — ФК «Краснодар» обыграл «Сочи» в матче тура РПЛ.