Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

ФК «Краснодар» уступил «Спартаку» в матче тура РПЛ

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-krasnodar-ustupil-spartaku-v-matche-tura-rpl
ФК «Краснодар» уступил «Спартаку» в матче тура РПЛ
Фото vk.com/fckrasnodar

Матч 24-го тура «Спартак М» — «Краснодар» турнира МИР Российской Премьер-лиги состоялся 24 апреля на стадионе Открытие Банк Арена.

В первом тайме счет открыл на 11-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба.

Во втором тайме на 58-й минуте преимущество «быков» удвоил полузащитник Жоау Батчи. На 63-й и 68-й минутах голы в ворота «быков» отправил форвард «Спартака» Александр Соболев. На 72-й минуте полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян забил третий мяч в ворота московской команды. Счет сравнял на 81-й минуте полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский. Форвард «Спартака» Квинси Промес на 84-й минуте отправил в ворота «быков» четвертый мяч.

Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу «Спартака».

Посещение стадионов, на которых проводятся игры Премьер-лиги. осуществляется по Fan ID, а узнать о том, как получить паспорт болельщика, можно из статьи: «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться

Читайте также: красочное дерби — ФК «Краснодар» обыграл «Сочи» в матче тура РПЛ.

Статьи
Запрет на кормежку дворняг: почему разрывает зоозащитников
Запрет на кормежку дворняг: почему разрывает зоозащитников
Парацетамол — убийца печени?
Парацетамол — убийца печени?
Чем опасны фурункулы: как лечить и почему нельзя выдавливать
Чем опасны фурункулы: как лечить и почему нельзя выдавливать
Автомобиль на газу: плюсы и минусы
Автомобиль на газу: плюсы и минусы
Диетическое меню на неделю: завтрак, обед, ужин и перекусы
Диетическое меню на неделю: завтрак, обед, ужин и перекусы
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Украина планировала нанести удары по Москве и Новороссийску 24 февраля
  2. Жителей Темрюкского района предупредили о подъеме воды в реке Кубань
  3. Попросили выключить музыку: дебошир с топором разбил соседям дверь в многоэтажке Краснодара
  4. В Краснодарском крае отменили проверку систем оповещения, запланированную на 26 апреля
  5. На платных муниципальных парковках в Краснодаре начнут обновлять систему распознавания автомобильных номеров
  6. Предаварийное состояние: крейсер «Михаил Кутузов» в Новороссийске нуждается в срочном ремонте
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях