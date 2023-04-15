Красочное дерби: ФК «Краснодар» обыграл «Сочи» в матче тура РПЛ
Спорт
15.04.2023 18:29
Матч 23-го тура МИР Российской Премьер-лиги «Краснодар» — «Сочи» состоялся 15 апреля на стадионе Фишт.
На 40-й минуте встречи счет открыл полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи. Второй гол в ворота «Сочи» на 48-й минуте забил полузащитник Никита Кривцов. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «быков».
«Краснодар» с 38 очками поднялся на 6-ю строчку турнирной таблицы. «Сочи» с 31 очком занимает 9-е место.
Посещение стадионов, на которых проводятся игры Премьер-лиги. осуществляется по Fan ID, а узнать о том, как получить паспорт болельщика, можно из статьи: «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться.
Читайте также: ФК «Краснодар» дома обыграл «Пари НН».
Популярные новости
- Диетолог рассказал, сколько хранится пасхальное яйцо
- В Анапе бороться с надписями на стенах и заборах будет БОБР
- У детенышей краснокнижной степной лисы открылись глазки на ферме РГО в Сочи
- На авторынок России планирует выйти еще один китайский бренд
- Минпромторг РФ опубликовал перечень дорогих автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
- Арест 11 тыс. земельных участков в Сочи обсудят на уровне Правительства РФ