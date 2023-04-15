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Красочное дерби: ФК «Краснодар» обыграл «Сочи» в матче тура РПЛ

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasochnoe-derbi-fk-krasnodar-obygral-sochi-v-matche-tura-prl
Красочное дерби: ФК «Краснодар» обыграл «Сочи» в матче тура РПЛ
Фото vk.com/fckrasnodar

Матч 23-го тура МИР Российской Премьер-лиги «Краснодар» — «Сочи» состоялся 15 апреля на стадионе Фишт.

На 40-й минуте встречи счет открыл полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи. Второй гол в ворота «Сочи» на 48-й минуте забил полузащитник Никита Кривцов. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «быков».

«Краснодар» с 38 очками поднялся на 6-ю строчку турнирной таблицы. «Сочи» с 31 очком занимает 9-е место.

Посещение стадионов, на которых проводятся игры Премьер-лиги. осуществляется по Fan ID, а узнать о том, как получить паспорт болельщика, можно из статьи: «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться

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