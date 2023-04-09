ФК «Краснодар» дома обыграл «Пари НН»

Матч 22 тура Российской премьер-лиги прошел вечером 9 апреля на стадионе «Краснодар». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Счет в матче уже на 4 минуте открыл полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов, успешно замкнув головой передачу партнера по команде. На 14 минуте он забил еще раз, оформив дубль.

На 62 минуте матча нападающий «быков» Джон Кордоба забил мяч в сетку ворот с нескольких метров и довел счет до разгромного — 3:0.

«Пари НН» сократил отставание в счете на 71 минуте. Защитник «Краснодара» Сергей Волков нарушил правила в своей штрафной и судья назначил пенальти, который уверенно реализовал Тимур Сулейманов.

После этой победы «Краснодар» занимает 7 место в турнирной таблице РПЛ с 35 набранными очками. Следующий матч «быки» проведут 15 апреля на выезде против «Сочи».

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