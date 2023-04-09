ФК «Сочи» в домашнем матче проиграл «Крыльям Советов»

Матч 22 тура Российской премьер-лиги прошел днем 9 апреля на стадионе «Фишт». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Счет в матче на 52 минуте открыл защитник «Крыльев Советов» Илья Гапонов, удачно замкнув головой навес партнера по команде. На 73 минуте защитник Фернандо Констанца удвоил преимущество гостей, забив гол головой после отличной подачи в штрафную площадь. Счет стал 2:0 в пользу «Крыльев Советов».

«Барсы» смогли ответить на это только одним забитым мячом. В составе «Сочи» на 88 минуте отличился капитан команды — Кристиан Нобоа, который отмечает в этот день свой 38 День рождения.

После этого поражения «Сочи» остался на 9 минуте в турнирной таблице РПЛ с 31 набранным очком. Следующий матч «барсы» проведут 15 апреля на домашней арене против «Краснодара», сообщает RT.

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