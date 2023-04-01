ФК «Сочи» на выезде обыграл «Динамо»

Матч 21-го тура Мир РПЛ состоялся 1 апреля на «ВТБ Арене».

Голами отметились защитник «Сочи» Ваня Дркушич и полузащитник Артем Макарчук. Хозяева поля забить не смогли. Матч завершился со счетом 0:2.

Лучшим игроком встречи признан вратарь Денис Адамов.

В следующем туре «Сочи» сыграет на домашнем стадионе «Фишт» против «Крыльев Советов». Игра состоится в воскресенье, 9 апреля. Начало встречи – 14:00, сообщает пресс-служба клуба.

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