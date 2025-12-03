Хозяева застреленных под Горячим Ключом домашних коз рассказали о произошедшем

Под Горячим Ключом неизвестные застрелили коз, мирно пасущихся у леса. В полицию с заявлением обратились супруги из станицы Кутаисской. Для семьи это не просто потеря животных, удар по их кормилицам.

Ольга вывела коз на прогулку за последний дом в станице — к самому лесу, а после присела заняться рукоделием. Внезапно раздались выстрелы. Направившись на звук, она столкнулась с охотничьими собаками.

«Когда я прибежала сюда, собаки были, а людей нет. Они ретировались в неизвестном направлении. Смотрю, одна коза лежит в воде, в боку две дырки, идет кровь», — говорит жительница станицы Кутаисской Ольга Вильданова.

До этого в хозяйстве Ольги и ее мужа было семь парнокопытных. В результате случившегося одна коза была ранена, две другие погибли.

«Козу Лелю, которой было два года, подстрелили внизу — у реки. Потом хозяева вытащили ее наверх, тут она и осталась. Сегодня тут лишь остатки рубца, шкура и голова, то, что не доели хищники», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Николай Тихий.

Супруги производят из козьего молока сыр, масло и сливки. Часть продукции они продают или обменивают, остальное отдают родственникам и используют для собственного потребления. При этом финансовый аспект беспокоит их в последнюю очередь.

«Мы это стадо выращивали семь лет, каждый год у нас по 10 козлят, мы их раздавали, потому что резать не можем, мне их жалко», — делится житель станицы Кутаисской Николай Илюшенко.

Правоохранители уже заинтересовались этой ситуацией, им предстоим выяснить, кто и для чего убивал животных.

«Сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства инцидента и личности охотников», — сообщает полиция Краснодарского края.

Козы боятся каждого шороха, всегда следуют за хозяйкой, поэтому Ольга и Николай убеждены, что их кормилиц охотники загнали намерено, а затем расстреляли.

Стрелявшим грозит уголовное наказание за уничтожение имущества и жестокое обращение с животными. Материалы дела также направят в краевое министерство природных ресурсов. За стрельбу охотники могут получить как внушительный штраф, так и реальный срок.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», дочь потерпевших в соцсетях рассказала, что погибшие козы были покрыты (ожидали потомство), поэтому причиненный моральный и материальный вред оценивается еще выше.

Читайте также: до пяти лет лишения свободы грозит предполагаемому отравителю собак в Краснодаре.

Подпишись, здесь всегда интересно.