Неизвестные застрелили двух беременных домашних коз под Горячим Ключом

О происшествии возле станицы Кутаисской рассказала в соцсетях дочь женщины, чьих коз застрелили неизвестные мужчины во время охоты 30 ноября.

По словам автора публикации, женщина вывела небольшое стадо коз на выпас на берегу реки Шкелюк недалеко от своего домовладения. Когда животные разбрелись на прогулку, появились охотничьи собаки и угнали их дальше от хозяйки. Затем неизвестные выстрелили одной козе в голову, второй — в позвоночник. Обе погибли. Женщина нашла тела животных в реке.

«Мама осталась без двух коз, которые были ее любимицами и кормилицами. Они были покрыты (ожидали потомство), поэтому причиненный моральный и материальный вред еще выше», — говорится в сообщении.

Кроме того, еще три козы, по словам женщины, получили ранения: одной прострелили ухо, у двух других дробь попала в ноги. Стрелки быстро скрылись с места происшествия, услышав приближение хозяйки животных.

Позже стало известно, что в полицию Горячего Ключа обратилась 46-летняя жительница станицы Кутаисской. Она сообщила, что неизвестные убили двух ее коз, пасущихся в лесном массиве на расстоянии 1,5 км от населенного пункта.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства инцидента и личности стрелков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

