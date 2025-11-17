До пяти лет лишения свободы грозит предполагаемому отравителю собак в Краснодаре

В Краснодарском крае участились случаи жестокого обращения с животными. В районе станицы Старокорсунской нашли собаку со связанными лапами и челюстью, а в кубанской столице неизвестный начал травить животных неизвестными веществами.

«Семь щенков на пустыре рядом со станицей Старокорсунской нашли местные жители несколько дней назад и сразу же обратились к волонтерам. Те приехали на место, сделали укрепление для животных. Щенки вели себя неспокойно и забредали в высокую траву. Именно там волонтеры и нашли истощенную взрослую собаку», — сообщает корреспондент телеканала «Кубань 24» Максим Шабалда.

Участница группы помощи животным Ольга Гончарова рассказала, что действовать нужно было быстро, у собаки были связаны лапы и челюсть. Позвать на помощь самостоятельно животное не могло. Если бы не реакция щенков, их мама могла бы погибнуть.

«Собака была очень сильно обезвожена, у нее были сильные раны на лапах до сухожилий, а также на морде. Она не могла шевелиться. Когда ее развязали, она не имела сил даже встать», — делится Ольга Гончарова.

Животное экстренно доставили в ветеринарную клинику Краснодара. Врачи установили, что у собаки начался некроз. Проводится необходимое лечение. Щенков передали на передержку к Вере Артамоновой. Женщина ухаживает за собаками более пяти лет. Перед тем как спасенные отправятся к новым хозяевам, им предстоит пройти наблюдение у врачей.

«Это конечно беда. Одна половина из них очень адекватные, другая — недоверчивые, им нужно время», — говорит жительница станицы Старокорсунской Вера Артамонова.

Выяснилось, что собаки не были бродячими. Волонтеры отыскали еще одного щенка — в соседнем СНТ. Они же пообщались с предполагаемыми хозяевами.

— Мама щенков у нас жила, она убежала.

Волонтеры обратились к правоохранителям с заявлением.

«Факты жестокого обращения с животными были замечены не только в пригороде Краснодара, но и в самой кубанской столице. Так, в одном из ЖК на улице Старокубанской, по мнению жильцов, завелся охотник на собак, который н разбрасывает разного рода отраву», — рассказывает Шабалда.

Одно из животных съело неизвестное подозрительное вещество. У собаки начались судороги и пошла пена изо рта. От рук неизвестного страдают даже домашние животные, которых выгуливают на поводке.

— У них начинается тремор, их шатает, кого-то рвет. По-разному бывает — у каждой собаки есть свой ряд заболеваний.

Обеими ситуациями заинтересовались правоохранители.

«Будут приняты процессуальные решения, в случае установления объективных данных — будет рассмотрено возбуждение уголовных дел», — отмечает начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Наказанием за такое жестокое обращение с животными может стать не только штраф или исправительные работы, но и лишение свободы на срок до пяти лет.

Читайте также: полиция проверит сообщения о «приютах-концлагерях» для животных на Кубани. Активисты обнаружили несколько приютов для животных в Тимашевском районе.

Подпишись, здесь всегда интересно.