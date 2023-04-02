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«Хотели погулять без присмотра»: беглецы из Сочи рассказали, почему ушли из дома

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/hoteli-pogulyat-bez-prismotra-begletsy-iz-sochi-rasskazali-pochemu-ushli-iz-doma?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
«Хотели погулять без присмотра»: беглецы из Сочи рассказали, почему ушли из дома
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Пятерых мальчиков, старшему из которых 13 лет, родители разыскивали в Сочи с вечера 31 апреля. Вечером 1 апреля они заявили в полицию. Детей обнаружили 2 апреля около 10:00 на улице Ленина в Адлерском районе.

По факту исчезновения детей территориальным следственным отделом СКР по краю была организована доследственная проверка.

В настоящее время с детьми работает следователь. Со слов мальчиков, 31 марта они самостоятельно, без принуждения, ушли из дома, так как хотели погулять без присмотра взрослых. За время отсутствия противоправных действий в отношении них не совершалось.

Следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пропавших мальчиков разыскивали более 70 человек. Прокуратура установила, что четверо детей состоят на внутришкольном учете, в том числе по поводу самовольных уходов и пропусков уроков без уважительных причин.

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