Хотел согреться: задержали поджигателя архива УФСИН в Новокубанске
Преступление пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с полицейскими Новокубанского района.
Оперативники задержали 34-летнего местного жителя, который поджег административное здание архива УФСИН. В отделе полиции мужчина рассказал, что разбил стекло в здании и забрался внутрь. Он поджег бумагу, чтобы согреться, а затем покинул помещение. На допросе в полиции местный житель сказал, что не знал, какое здание он поджег.
Возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о пожаре в здании УФСИН на улице Кооперативной поступило диспетчеру Новокубанского ПСГ 9 января в 4:16. Площадь пожара составила 8 кв. м. В 4:27 огонь потушили. Пострадавших нет, однако во время пожара сгорели от 300 до 500 личных дел осужденных.
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