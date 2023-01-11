Хотел согреться: задержали поджигателя архива УФСИН в Новокубанске

Преступление пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с полицейскими Новокубанского района.

Оперативники задержали 34-летнего местного жителя, который поджег административное здание архива УФСИН. В отделе полиции мужчина рассказал, что разбил стекло в здании и забрался внутрь. Он поджег бумагу, чтобы согреться, а затем покинул помещение. На допросе в полиции местный житель сказал, что не знал, какое здание он поджег.

Возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о пожаре в здании УФСИН на улице Кооперативной поступило диспетчеру Новокубанского ПСГ 9 января в 4:16. Площадь пожара составила 8 кв. м. В 4:27 огонь потушили. Пострадавших нет, однако во время пожара сгорели от 300 до 500 личных дел осужденных.