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После поджога архива УФСИН в Новокубанске сгорели более 300 личных дел осужденных

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pri-pozhare-v-zdanii-arhiva-ufsin-v-novokubanske-sgoreli-bolee-300-ugolovnyh-del
После поджога архива УФСИН в Новокубанске сгорели более 300 личных дел осужденных
Фото пресс-службы прокуратуры Краснодарского края

Пожар в одноэтажном здании филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН на улице Кооперативной произошел рано утром 9 января. Следствие рассматривает поджог в качестве причины возгорания.

По данному факту прокуратура проводит проверку. На место пожара выезжал прокурор Новокубанского района. В результате возгорания утрачены некоторые дела — предварительно от 300 до 500. Сейчас специалисты ведут их точный подсчет. Все утраченные при пожаре дела архивные, производства по ним завершили, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По результатам проведенной процессуальной проверки следователи ОМВД по Новокубанскому району возбудили уголовное дело по статье 167 УК РФ (Умышленное уничтожение имущества).

Установили, что в результате пожара в здании УФСИН оказались уничтожены личные дела ранее осужденных лиц, снятых с учета. Документы хранились в архиве. Ход расследования этого уголовного дела находится под контролем прокуратуры Новокубанского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», информация о возгорании в здании на улице Кооперативной поступила диспетчеру Новокубанского ПСГ в 4:16. Пожарные прибыли на место через 12 минут. Площадь пожара составила 8 кв. метров.

Возгорание в здании УФСИН полностью ликвидировали в 4:27. В результате происшествия никто не пострадал. На месте пожара работали 10 спасателей и 3 единицы техники.

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