Хлопок газа произошел в одной из квартир в Краснодаре, пострадал один человек

Инцидент произошел 25 февраля в многоэтажке на улице Красных Партизан 1/4.

В квартире на пятом этаже произошел хлопок газа, в помещении выбило окна.

«Открытого горения не произошло, разрушений нет. Эвакуация жильцов также не проводилась. Пострадавший мужчина доставлен в Краевую клиническую больницу №1», — сообщили в МЦУ Краснодара.

По предварительным данным, хлопок произошел в результате работы портативный газового баллона.

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