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Хлопок газа произошел в одной из квартир в Краснодаре, пострадал один человек

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/hlopok-gaza-proizoshel-v-odnoj-iz-kvartir-v-krasnodare-postradal-odin-chelovek
Хлопок газа произошел в одной из квартир в Краснодаре, пострадал один человек
Фото t.me/mcu_krd

Инцидент произошел 25 февраля в многоэтажке на улице Красных Партизан 1/4.

В квартире на пятом этаже произошел хлопок газа, в помещении выбило окна.

«Открытого горения не произошло, разрушений нет. Эвакуация жильцов также не проводилась. Пострадавший мужчина доставлен в Краевую клиническую больницу №1», — сообщили в МЦУ Краснодара.

По предварительным данным, хлопок произошел в результате работы портативный газового баллона.

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