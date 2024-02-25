Хлопок газа произошел в одной из квартир в Краснодаре, пострадал один человек
Происшествия
25.02.2024 11:17
Инцидент произошел 25 февраля в многоэтажке на улице Красных Партизан 1/4.
В квартире на пятом этаже произошел хлопок газа, в помещении выбило окна.
«Открытого горения не произошло, разрушений нет. Эвакуация жильцов также не проводилась. Пострадавший мужчина доставлен в Краевую клиническую больницу №1», — сообщили в МЦУ Краснодара.
По предварительным данным, хлопок произошел в результате работы портативный газового баллона.
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