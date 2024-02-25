Полиция: в квартире жителя Краснодара взорвался самогонный аппарат

Инцидент произошел 25 февраля. Правоохранители проводят проверку.

«В ходе разбирательства сотрудники полиции выяснили, что в квартире 39-летнего местного жителя находился самогонный аппарат. По неустановленным причинам, он взорвался. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали, он находится в реанимации, ему оказывается медицинская помощь», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В момент взрыва в квартире были жена мужчины и двое детей, они не пострадали. Повреждены окна квартиры и соседних помещений.

По данному факту полиция проводит проверку.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», изначально сообщалось, что в одной из квартир в многоэтажке на улице Красных Партизан 1/4 произошел хлопок газа. Открытого горения не произошло, разрушений нет.