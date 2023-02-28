Хакеры запустили в эфире радиостанций Кубани очередной фейк об угрозе удара

Информация об угрозе ракетных ударов появилась в эфире радиостанций и телеканалов утром 28 февраля. Сообщение слышали жители Геленджика, а также некоторых других регионов РФ.

«В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. МЧС России сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности!» — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», аналогичный случай произошел 22 февраля. Тогда хакеры запустили в эфире фейк о ракетных ударах по Краснодарскому краю. Ролик услышали жители Новороссийска, Геленджика, Ейска и Армавира. Также ложная информация появилась в эфире радиостанций в Ставропольском крае и Белгородской области, в Казани, Воронеже, Уфе, Саратове.