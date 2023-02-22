Хакеры запустили в радиоэфире фейк о ракетных ударах по Краснодарскому краю

Фейковая информация об ударах по городам Кубани появилась утром 22 февраля в эфире коммерческих радиостанций. Ее услышали жители Новороссийска, Геленджика, Ейска и Армавира.

«Эфир радиостанций подвергся хакерской атаке, в результате чего был запущен провокационный ролик. Подобное вмешательство злоумышленников в эфир радиостанций произошло также в Ставропольском крае и Белгородской области», — сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Вещание радиостанций уже восстановили. Информацию о распространении фейка передали правоохранителям.

В МЧС России отметили, что ложная информация о ракетных ударах прозвучала в разных регионах страны из-за хакерской атаки на серверы некоторых радиостанций. Жителей России призвали следить за сообщениями в официальных источниках.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», информацию по радио об угрозе нанесения ракетного удара утром 22 февраля слышали в Казани, Воронеже, Уфе, Саратове и Белгороде.