Власти Геленджика опровергли фейк об угрозе ракетного удара по городу
Общество
22.02.2023 09:40
Утром 22 февраля в эфире одной из радиостанций Геленджика прошла фейковая информация о том, что в городе якобы есть угроза ракетного удара. Женский голос призвал всех проследовать в укрытие.
«Доводим до вас официальную информацию: это провокация с целью создания паники. Информация передана в правоохранительные органы», — сообщает пресс-служба администрации Геленджика.
В соцсетях сообщили, что информацию по радио об угрозе нанесения ракетного удара утром 22 февраля слышали и в других российских городах, в том числе Казани, Воронеже, Уфе, Саратове и Белгороде.
Читайте также: в ночь на 10 февраля хакеры взломали сайт телерадиокомпании «Анапа Регион». На нем разместили недостоверную информацию о том, что санатории Анапы якобы готовятся принять беженцев из Крыма.
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