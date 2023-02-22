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Власти Геленджика опровергли фейк об угрозе ракетного удара по городу

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vlasti-gelendzhika-oprovergli-fejk-ob-ugroze-raketnogo-udara-po-gorodu
Видео t.me/adm_gelen

Утром 22 февраля в эфире одной из радиостанций Геленджика прошла фейковая информация о том, что в городе якобы есть угроза ракетного удара. Женский голос призвал всех проследовать в укрытие.

«Доводим до вас официальную информацию: это провокация с целью создания паники. Информация передана в правоохранительные органы», — сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

В соцсетях сообщили, что информацию по радио об угрозе нанесения ракетного удара утром 22 февраля слышали и в других российских городах, в том числе Казани, Воронеже, Уфе, Саратове и Белгороде.

Читайте также: в ночь на 10 февраля хакеры взломали сайт телерадиокомпании «Анапа Регион». На нем разместили недостоверную информацию о том, что санатории Анапы якобы готовятся принять беженцев из Крыма.

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