В МЦУ Анапы опровергли фейк о том, что санатории курорта готовят к приему беженцев из Крыма

В ночь на 10 февраля хакеры взломали сайт телерадиокомпании «Анапа Регион». На нем разместили недостоверную информацию о том, что санатории Анапы якобы готовятся принять беженцев из Крыма.

«Наше сетевое издание ночью взломали неизвестные злоумышленники. В результате взлома, на сайте разместили дезинформирующие материалы, не имеющие никакого отношения к статьям нашей редакции», — говорится в сообщении ТРК «Анапа Регион».

В СМИ отметили, что работу их ресурса уже частично восстановили и всю дезинформацию удалили.

В МЦУ Анапы подчеркнули, что обстановка в Крыму и Краснодарском крае стабильная и никаких предпосылок к переселению людей нет. Жителей и гостей города-курорта призвали быть внимательнее к любой информации и уточнять ее в официальных источниках.

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