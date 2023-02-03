Внимание, фейк: власти Кубани готовятся к военному положению
Общество
03.02.2023 15:38
О некоем плане на случай «военного вторжения» пишут некоторые Telegram-каналы и публикуют якобы рассылаемую по предприятиям факсограмму.
По данным краевого оперштаба, авторы постов распространяют фейковую информацию. Это провокация и очередной вброс, чтобы посеять панику среди жителей Кубани.
«На самом деле такой организации в Краснодарском крае не существует. По указанному в шапке фальшивого письма адресу находится жилой дом. Фейковое письмо составлено с грубыми ошибками», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
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