Внимание, фейк: власти Кубани готовятся к военному положению

О некоем плане на случай «военного вторжения» пишут некоторые Telegram-каналы и публикуют якобы рассылаемую по предприятиям факсограмму.

По данным краевого оперштаба, авторы постов распространяют фейковую информацию. Это провокация и очередной вброс, чтобы посеять панику среди жителей Кубани.

«На самом деле такой организации в Краснодарском крае не существует. По указанному в шапке фальшивого письма адресу находится жилой дом. Фейковое письмо составлено с грубыми ошибками», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: специалисты разоблачили фейк о печати новых мобилизационных повесток в типографиях Краснодара.