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Внимание, фейк: власти Кубани готовятся к военному положению

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vnimanie-fejk-vlasti-kubani-gotovyatsya-k-voennomu-polozheniyu
Внимание, фейк: власти Кубани готовятся к военному положению
Фото t.me/opershtab23

О некоем плане на случай «военного вторжения» пишут некоторые Telegram-каналы и публикуют якобы рассылаемую по предприятиям факсограмму.

По данным краевого оперштаба, авторы постов распространяют фейковую информацию. Это провокация и очередной вброс, чтобы посеять панику среди жителей Кубани.

«На самом деле такой организации в Краснодарском крае не существует. По указанному в шапке фальшивого письма адресу находится жилой дом. Фейковое письмо составлено с грубыми ошибками», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: специалисты разоблачили фейк о печати новых мобилизационных повесток в типографиях Краснодара.

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