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Специалисты разоблачили фейк о печати новых мобилизационных повесток в типографиях Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/spetsialisty-razoblachili-fejk-o-pechati-novyh-mobilizatsionnyh-povestok-v-tipografiyah-krasnodara
Специалисты разоблачили фейк о печати новых мобилизационных повесток в типографиях Краснодара
Фото t.me/warfakes/

Ранее в проукраинских Telegram-каналах появилась информация, что типографии Краснодара получили заказ на печать новых мобилизационных повесток и уже приступили к его выполнению.

«Авторы фейка не потрудились посмотреть, как выглядит настоящий бланк повестки в военкомат. Реальная повестка имеет совсем другую форму и состоит из трех отрывных частей: самой повестки, расписки в получении и корешка», — говорится в Telegram-канале «Война с фейками».

По словам специалистов, повестки из военкомата не печатают на офисной бумаге формата А4. Такой документ обязательно должен содержать ФИО военного комиссара и номер для обратной связи. Этих данных на фейковой повестке нет.

Кроме того, на фейковых фотографиях о печати мобилизационных повесток в Краснодаре можно заметить офисную бумагу от польского производителя NEXO. Она не продается в России, зато распространена на Украине.

Читайте также: в соцсетях начали распространять фейковые письма от военного комиссариата Краснодарского края. В письмах, якобы присланных в некоторые предприятия и учреждения, говорится о необходимости призыва сотрудников на военные сборы.

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