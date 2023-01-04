Специалисты разоблачили фейк о печати новых мобилизационных повесток в типографиях Краснодара

Ранее в проукраинских Telegram-каналах появилась информация, что типографии Краснодара получили заказ на печать новых мобилизационных повесток и уже приступили к его выполнению.

«Авторы фейка не потрудились посмотреть, как выглядит настоящий бланк повестки в военкомат. Реальная повестка имеет совсем другую форму и состоит из трех отрывных частей: самой повестки, расписки в получении и корешка», — говорится в Telegram-канале «Война с фейками».

По словам специалистов, повестки из военкомата не печатают на офисной бумаге формата А4. Такой документ обязательно должен содержать ФИО военного комиссара и номер для обратной связи. Этих данных на фейковой повестке нет.

Кроме того, на фейковых фотографиях о печати мобилизационных повесток в Краснодаре можно заметить офисную бумагу от польского производителя NEXO. Она не продается в России, зато распространена на Украине.

Читайте также: в соцсетях начали распространять фейковые письма от военного комиссариата Краснодарского края. В письмах, якобы присланных в некоторые предприятия и учреждения, говорится о необходимости призыва сотрудников на военные сборы.