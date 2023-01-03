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Фейк: в соцсетях распространяют «письма от военного комиссариата Краснодарского края»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/fejk-v-sotssetyah-rasprostranyayut-pisma-ot-voennogo-komissariata-krasnodarskogo-kraya
Фейк: в соцсетях распространяют «письма от военного комиссариата Краснодарского края»
Фото t.me/opershtab23

В письмах, якобы присланных в некоторые предприятия и учреждения, говорится о необходимости призыва сотрудников на военные сборы.

В оперштабе Краснодарского края опровергли данную информацию.

«Распространяемое якобы письмо Военный комиссариат Краснодарского края не рассылал, подобных задач в настоящее время нет. Сама подделка сделана грубо и с существенными ошибками», — говорится в сообщении оперштаба.

Кроме того, в сообщениях используется не бланк военного комиссариата Краснодарского края. Также военный комиссариат Краснодарского края не отправляет письма предприятиям напрямую. Это делают военные комиссариаты муниципальных образований. В Краснодарском крае нет правительства региона, так как  на Кубани — администрация Краснодарского края.

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