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«Третий гроб в подарок»: полиция Краснодара начала проверку странной акции

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/tretij-grob-v-podarok-politsiya-krasnodara-nachala-proverku-strannoj-aktsii
«Третий гроб в подарок»: полиция Краснодара начала проверку странной акции
Фото t.me/pdmnews

Фотографии листовок, которые раздавали на улицах Краснодара, распространили в соцсетях. Людям предлагали получить при покупке двух гробов третий в подарок.

В похоронной службе «Пандора», от имени которой проводилась акция, назвали происходящее черным пиаром, устроенным конкурентами, и обратились в полицию. Правоохранители Краснодара начали проверку акции, возмутившей горожан.

«В настоящее время на основании поступившего от руководителя организации заявления проводится проверка. По ее результатам будет принято законное процессуальное решение», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в «Пандоре» отметили, что акция похожа на шутку, но тема далеко не шуточная. В похоронной службе официально заявили, что к этой рекламе никакого отношения не имеют.

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