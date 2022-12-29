«Третий гроб в подарок»: полиция Краснодара начала проверку странной акции

Фотографии листовок, которые раздавали на улицах Краснодара, распространили в соцсетях. Людям предлагали получить при покупке двух гробов третий в подарок.

В похоронной службе «Пандора», от имени которой проводилась акция, назвали происходящее черным пиаром, устроенным конкурентами, и обратились в полицию. Правоохранители Краснодара начали проверку акции, возмутившей горожан.

«В настоящее время на основании поступившего от руководителя организации заявления проводится проверка. По ее результатам будет принято законное процессуальное решение», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в «Пандоре» отметили, что акция похожа на шутку, но тема далеко не шуточная. В похоронной службе официально заявили, что к этой рекламе никакого отношения не имеют.