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Черный пиар: акция «Третий гроб в подарок» возмутила жителей Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chernyj-piar-aktsiya-tretij-grob-v-podarok-vozmutila-zhitelej-krasnodara
Черный пиар: акция «Третий гроб в подарок» возмутила жителей Краснодара
Фото vk.com/pandoraritual

Фотографии листовок похоронного бюро, предлагающих участникам СВО получить при покупке двух гробов третий в подарок, распространили в соцсетях.

Листовки были подписаны похоронной службой «Пандора». В организации опровергли свою причастность к странной акции. Они заявили, что это — черный пиар от конкурентов.

«По многим группам в социальных сетях распространяется ложная информация, дискриминирующая нашу компанию: якобы мы запустили очень странную акцию. Сама акция похожа на шутку, но тема далеко не шуточная. Официально заявляем, что к данной рекламе мы никакого отношения не имеем. Просим считать это черным пиаром», — сообщили в «Пандоре» в ВКонтакте.

В бюро отметили, что подали заявление в полицию. В полиции Краснодара ситуацию комментировать отказались.

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