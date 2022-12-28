Черный пиар: акция «Третий гроб в подарок» возмутила жителей Краснодара
Происшествия
28.12.2022 22:01
Фотографии листовок похоронного бюро, предлагающих участникам СВО получить при покупке двух гробов третий в подарок, распространили в соцсетях.
Листовки были подписаны похоронной службой «Пандора». В организации опровергли свою причастность к странной акции. Они заявили, что это — черный пиар от конкурентов.
«По многим группам в социальных сетях распространяется ложная информация, дискриминирующая нашу компанию: якобы мы запустили очень странную акцию. Сама акция похожа на шутку, но тема далеко не шуточная. Официально заявляем, что к данной рекламе мы никакого отношения не имеем. Просим считать это черным пиаром», — сообщили в «Пандоре» в ВКонтакте.
В бюро отметили, что подали заявление в полицию. В полиции Краснодара ситуацию комментировать отказались.
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