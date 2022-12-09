За картинку в соцсетях с фейком о ВС РФ будут судить жителя Краснодарского края
Происшествия
09.12.2022 13:27
Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю в Новокубанске.
По данным следствия, 37-летний местный житель изготовил иллюстрацию с недостоверными сведениями, сопроводил ее заведомо ложной надписью на английском языке и разместил изображение в своем публичном канале в одном из мессенджеров. Злоумышленник получил за это денежное вознаграждение от одного из пользователей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Возбудили уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ из корыстной заинтересованности. Обвиняемый находится под стражей. Расследование завершили, материалы дела передали в суд.
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