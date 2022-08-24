В Сочи на 3 млн рублей оштрафовали военного пенсионера за фейки о ВС РФ

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор по делу о распространении заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ вынес Центральный районный суд Сочи. Оперативное сопровождение по делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Из приговора следует, что с 1 по 19 марта военный пенсионер размещал на своей странице в соцсети ложную информацию о ходе спецоперации и указывал на некомпетентность ВС РФ, пренебрежительно и оскорбительно высказывался о российской армии, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ о публичном распространении под видом достоверных сведений заведомо ложной информации о действиях ВС РФ. В суде обвиняемый вину в преступлении признал, раскаялся и отказался давать показания. Суд назначил ему 3 млн рублей штрафа. Приговор в законную силу не вступил.

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