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В Краснодарском крае суд оштрафовал полицейского на 40 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ

Происшествия
22.08.2022 10:08
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-sud-oshtrafoval-politsejskogo-na-40-tys-rublej-za-diskreditatsiyu-vs-rf
В Краснодарском крае суд оштрафовал полицейского на 40 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ
Фото Алексея Есикова, «Кубань 24»

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Крымский районный суд в августе вынес решение о штрафе.

По данным суда, полицейский роты ППС ОМВД России по Крымскому району, находясь при исполнении должностных обязанностей, в присутствии других людей публично дискредитировал использование ВС РФ для защиты интересов России и ее граждан.

Полицейский публично призывал препятствовать действиям ВС РФ и высказывал свое мнение о неправомерности действий российской армии, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В отношении полицейского возбудили дело об административном правонарушении. В суде он свою вину полностью признал и раскаялся в своем поступке. Суд назначил нарушителю штраф в размере 40 тыс. рублей. Постановление в законную силу не вступило.

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