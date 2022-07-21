В Сочи суд оштрафовал местную жительницу за оскорбление российской армии
Происшествия
21.07.2022 11:21
Адлерский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении, касающееся публичной дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации.
Следствие установило, что жительница Сочи 16 июля выложила на своей странице в социальной сети пост с опорочивающим ВС РФ изображением.
В суде женщина не признала вину. Она заявила, что ее аккаунт взломали. Следствие не нашло подтверждений взлома.
Жительнице Сочи назначили административный штраф в 30 тыс. рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
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