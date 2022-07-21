В Сочи суд оштрафовал местную жительницу за оскорбление российской армии

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Адлерский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении, касающееся публичной дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации.

Следствие установило, что жительница Сочи 16 июля выложила на своей странице в социальной сети пост с опорочивающим ВС РФ изображением.

В суде женщина не признала вину. Она заявила, что ее аккаунт взломали. Следствие не нашло подтверждений взлома.

Жительнице Сочи назначили административный штраф в 30 тыс. рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Читайте также: суд прекратил уголовное дело по оправданию терроризма против блогера Юрия Хованского.