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Суд прекратил уголовное дело по оправданию терроризма против блогера Юрия Хованского

Происшествия
20.07.2022 16:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/sud-prekratil-ugolovnoe-delo-po-opravdaniyu-terrorizma-protiv-blogera-yuriya-hovanskogo
Суд прекратил уголовное дело по оправданию терроризма против блогера Юрия Хованского
Фото t.me/freehovan

Об этом стало известно 20 июля. В прошлом году на Юрия Хованского завели уголовное дело по обвинению в оправдании терроризма. По данным СМИ, это связано с песней блогера о теракте на Дубровке, который произошел в 2002 году.

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что Второй западный окружной военный суд прекратил уголовное преследование в отношении Хованского, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Второй Западный окружной военный суд Москвы зарегистрировал уголовное дело в отношении блогера 7 июля 2022 года, сообщает RT.

Юрия Хованского арестовали по этому уголовному делу в июне прошлого года. В конце декабря 2022 года его выпустили из СИЗО с запретом на определенные действия.

Ранее блогер заявил, что признает свою вину за исполнение песни с оправданием терроризма и полностью раскаивается.

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