Густой туман опустился на Краснодар утром 2 декабря

Как и прогнозировали синоптики, во вторник краевую столицу вновь окутала густая дымка.

Туманы обычно опускаются на Краснодар вечером и утром. Это одно из постоянных осенних явлений, возникающее из-за перепадов температур и отсутствия сильного ветра.

В условиях тумана необходимо быть предельно внимательными, особенно на дорогах. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и избегать опасных маневров с выездом на встречную полосу.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре во вторник ночью прогнозировали небольшие дожди, днем — преимущественно сухую погоду. В ночные и утренние часы, а также в первой половине дня возможен туман. Температура воздуха ночью опустится до +5…7 °C, днем поднимется до +9…11 °C.

Читайте также: ночные заморозки до -5 °С ожидаются на этой неделе в Краснодарском крае.

Подпишись, здесь всегда интересно.