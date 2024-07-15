Губернатор Кубани вылетел на место лесного пожара в Новороссийск

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 15 июля вылетел в Новороссийск для осмотра территории лесного пожара вместе с заместителем главы МЧС РФ Анатолием Супруновским.

Сейчас спасатели работают в урочище Сухая Щель под Новороссийском.

«Вместе с заместителем министра МЧС России Анатолием Супруновским осмотрим территорию и обсудим действия по предупреждению таких происшествий», — написал губернатор в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ходе оперативного совещания в связи с крупным лесным пожаром под Новороссийском Вениамин Кондратьев поручил усилить пешие патрули на туристических маршрутах.

Читайте также: около 200 лет понадобится на восстановление лесов в Новороссийске после пожара.