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Грузовой поезд снес внедорожник в Мостовском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gruzovoj-poezd-snes-vnedorozhnik-v-mostovskom-rajone
Грузовой поезд снес внедорожник в Мостовском районе
Фото газеты "Предгорье"

ДТП на железной дороге произошло рано утром 24 сентября на выезде из поселка Мостовского в сторону Адыгеи.

По словам очевидцев, грузовой поезд снес «Ниву» на железнодорожном переезде. Помятый внедорожник отлетел в поле.

По неподтвержденной информации, в момент ДТП в автомобиле находилось два человека, пишет газета «Предгорье».

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ:

Пассажир «Нивы» погиб в ДТП с тепловозом в Мостовском районе.

Читайте также: пассажирский поезд насмерть сбил пожилого мужчину в Туапсинском районе. Трагедия произошла утром 24 сентября на перегоне «Николенково — Тверская».

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