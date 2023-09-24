Грузовой поезд снес внедорожник в Мостовском районе

ДТП на железной дороге произошло рано утром 24 сентября на выезде из поселка Мостовского в сторону Адыгеи.

По словам очевидцев, грузовой поезд снес «Ниву» на железнодорожном переезде. Помятый внедорожник отлетел в поле.

По неподтвержденной информации, в момент ДТП в автомобиле находилось два человека, пишет газета «Предгорье».

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Пассажир «Нивы» погиб в ДТП с тепловозом в Мостовском районе.

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