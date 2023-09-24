Пассажир «Нивы» погиб в ДТП с тепловозом в Краснодарском крае

Смертельная авария произошла 24 сентября около 7:00 на нерегулируемом железнодорожном переезде на дороге Мостовской — Ходзь.

Предварительно, 28-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva выехал на переезд, не убедившись в отсутствии поездов, и столкнулся с тепловозом.

В результате ДТП 22-летний пассажир «Нивы» погиб на месте от полученных травм. Водитель внедорожника получил серьезные травмы, его госпитализировали в Лабинскую ЦРБ.

Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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