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Пассажир «Нивы» погиб в ДТП с тепловозом в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/passazhir-nivy-pogib-v-dtp-s-teplovozom-v-krasnodarskom-krae
Пассажир «Нивы» погиб в ДТП с тепловозом в Краснодарском крае
Фото Госавтоинспекции Кубани

Смертельная авария произошла 24 сентября около 7:00 на нерегулируемом железнодорожном переезде на дороге Мостовской — Ходзь.

Предварительно, 28-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva выехал на переезд, не убедившись в отсутствии поездов, и столкнулся с тепловозом.

В результате ДТП 22-летний пассажир «Нивы» погиб на месте от полученных травм. Водитель внедорожника получил серьезные травмы, его госпитализировали в Лабинскую ЦРБ.

Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: водитель и пассажир погибли в ДТП на перекрестке в Абинском районе. Авария произошла 21 сентября в 19:00 на трассе Краснодар — Верхнебаканский в поселке Ахтырским.

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