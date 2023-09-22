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Водитель и пассажир погибли в ДТП на перекрестке в Абинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-i-passazhir-pogibli-v-dtp-na-perekrestke-v-abinskom-rajone
Водитель и пассажир погибли в ДТП на перекрестке в Абинском районе
Фото УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла 21 сентября в 19:00 на трассе Краснодар — Верхнебаканский в поселке Ахтырским Абинского района.

По предварительным данным, 57-летний водитель автомобиля марки Great Wall проехал на запрещающий сигнал светофора и столкновение с автомобилем Ford Fusion, за рулем которого был 73-летний мужчина.

В результате аварии водитель Ford и его 74-летний пассажир погибли на месте. Нарушитель получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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