Перевозивший детей автобус ФК «Краснодар» попал в массовое ДТП, есть погибший

Авария с участием автобуса и двух легковых автомобилей произошла 22 сентября около 8:00 на трассе Краснодар — Кропоткин в районе станицы Старокорсунской.

По предварительным данным, автомобиль «Лада Приора» выезжал со второстепенной дороги и не пропустил пассажирский автобус, в котором находились дети.

После удара отечественная легковушка столкнулась с автомобилем Renault. В результате ДТП водитель отечественного автомобиля погиб. Дети, находившиеся в автобусе, не пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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