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Пассажирский поезд насмерть сбил пожилого мужчину в Туапсинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/passazhirskij-poezd-nasmert-sbil-pozhilogo-muzhchinu-v-tuapsinskom-rajone
Пассажирский поезд насмерть сбил пожилого мужчину в Туапсинском районе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Трагедия произошла утром 24 сентября на перегоне «Николенково — Тверская».

Известно, что пассажирский поезд Адлер-Томск наехал на 76-летнего мужчину, который вышел на железнодорожные пути. Машинист поезда неоднократно подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение.

В результате столкновения с поездом пенсионер получил травмы, несовместимые с жизнью. На место выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции. По факту гибели мужчины на ж/д путях проводят проверку, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

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