В Краснодаре поезд сбил 21-летнюю девушку

Несчастный случай произошел 22 сентября на станции «Пашковская». Пострадавшая выжила и сейчас находится в больнице.

По предварительным данным, машинист электропоезда заметил человека на путях и несколько раз подал звуковые сигналы, однако девушка не отреагировала. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

Медики госпитализировали пострадавшую с травмой головы, грудной клетки и переломом левой лопатки. Ее личность установлена — это 21-летняя жительница Ставропольского края.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По факту произошедшего проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

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