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Мужчина получил мощный удар током, перелезая через сцепку вагонов в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-poluchil-moshhnyj-udar-tokom-perelezaya-cherez-stsepku-vagonov-v-krasnodare
Мужчина получил мощный удар током, перелезая через сцепку вагонов в Краснодаре
Фото freepik.com

Инцидент произошел вечером 19 сентября на железнодорожной станции «Краснодар-2».

Известно, что 28-летний мужчина хотел перелезть через сцепку железнодорожного состава, чтобы сократить путь, и получил удар электрическим током мощностью 27,5 тыс. вольт.

Вскоре на место прибыли медики. Они госпитализировали пострадавшего в больницу. В результате удара током мужчина получил серьезные ожоги.

На месте происшествия работают транспортные полицейские. Они устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Читайте также: подростка убило током на грузовом поезде в Краснодаре. Трагедия произошла 16 сентября на 8 км железнодорожного пути станции Пашковская.

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