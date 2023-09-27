Группа бойцов ВСУ сдалась в плен на Сватовском направлении и принесла боеприпасы

Украинские солдаты продолжают сдаваться в плен российским военным на направлении Сватово — Кременная.

Солдат Вооруженных сил Украины ночью вышел на дорогу с белым флагом, после чего к нему присоединились два его сослуживца, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Сдавшиеся в плен украинские военные принесли четыре ящика с боекомплектом, это видно на съемке через прибор ночного видения.

После передачи боеприпасов — трофеев по радиоканалу им назначили место, где и произошла сдача в плен.

Для несогласных с действиями правительства Украины солдат ВСУ действует специальный радиоканал на открытой частоте «149.200».

Используя позывной «Волга» они могут сдаться в плен российским военным. Благодаря этому каналу украинские военные уже не впервые сдаются. Так, неделю назад сдались солдаты на участке фронта в ДНР и тогда же еще не менее трех военнослужащих на Сватовском направлении.

Сватово и Кременная — города в Луганской народной республике, имеющие стратегическое значение, в лесах под которыми идут ожесточенные бои.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», бойцы ВСУ сдаются в плен российским военным на Сватовском направлении.

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