Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Бойцы ВСУ сдаются в плен российским военным на Сватовском направлении

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/istochnik-rasskazal-chto-bojtsy-vsu-sdayutsya-v-plen-na-svatovskom-napravlenii
Бойцы ВСУ сдаются в плен российским военным на Сватовском направлении
Кадр из видео РИА «Новости»

По словам одного из российских военных, который сейчас находится в зоне проведения СВО, украинские бойцы добровольно сдаются в плен на участке фронта под Сватово в районе ЛНР.

«Противник начал добровольно сдаваться в плен. Только вчера взяли троих. Они сами шли к нам и не оказывали никакого сопротивления», — рассказал источник.

Кадры выхода украинским военных к позициям ВС РФ оказались в распоряжении РИА «Новости».

Читайте также: очередную партию гумантирной помощи отправили в зону СВО из Красноармейского района.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях