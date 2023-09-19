Бойцы ВСУ сдаются в плен российским военным на Сватовском направлении

По словам одного из российских военных, который сейчас находится в зоне проведения СВО, украинские бойцы добровольно сдаются в плен на участке фронта под Сватово в районе ЛНР.

«Противник начал добровольно сдаваться в плен. Только вчера взяли троих. Они сами шли к нам и не оказывали никакого сопротивления», — рассказал источник.

Кадры выхода украинским военных к позициям ВС РФ оказались в распоряжении РИА «Новости».

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