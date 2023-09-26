Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Шойгу рассказал о совершенствовании армии России с учетом опыта СВО

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/shojgu-rasskazal-o-sovershenstvovanii-armii-rossii-s-uchetom-opyta-svo
Шойгу рассказал о совершенствовании армии России с учетом опыта СВО
Фото пресс-службы Южного военного округа

Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил на заседании коллегии военного ведомства.

«Продолжаем наращивать боевую мощь вооруженных сил, в том числе за счет поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учетом опыта специальной военной операции», — заявил глава Минобороны.

Шойгу отметил, что реализация действующего плана до 2025 года позволит армии России достичь поставленной перед ней целей, сообщает RT.

Читайте также: концерн «Калашников» начал поставки новой формы для армии России. В первую партию вошли несколько десятков тысяч костюмов и головных уборов.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях