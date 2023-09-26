Шойгу рассказал о совершенствовании армии России с учетом опыта СВО

Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил на заседании коллегии военного ведомства.

«Продолжаем наращивать боевую мощь вооруженных сил, в том числе за счет поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учетом опыта специальной военной операции», — заявил глава Минобороны.

Шойгу отметил, что реализация действующего плана до 2025 года позволит армии России достичь поставленной перед ней целей, сообщает RT.

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