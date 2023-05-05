Концерн «Калашников» начал поставки новой формы для армии России

«Калашников» начал поставки своего нового всесезонного комплекта полевого обмундирования для Вооруженных сил РФ. В первую партию вошли несколько десятков тысяч костюмов и головных уборов.

Новое поколение ВКПО 3.0 образца 2022 года обладает улучшенными эргономическими характеристиками и изготовлено из материалов с повышенными оптическими свойствами. При этом комплект выполнен в новой расцветке. Он включает в себя нательное флисовое термобелье и кофту, демисезонный костюм на влаго- и ветрозащитной основе, утепленный костюм для зимних условий, летний костюм, а также летнюю фуражку, демисезонную шапку, и зимний шарф.

Новый комплект обмундирования разработан при содействии специалистов вещевого управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, сообщает пресс-служба концерна «Калашников».

Читайте также: Краснодарский край направит в ВС РФ около 7 тыс. человек.