Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Концерн «Калашников» начал поставки новой формы для армии России

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kontsern-kalashnikov-nachal-postavki-novoj-formy-dlya-armii-rossii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Концерн «Калашников» начал поставки новой формы для армии России
Фото kalashnikovgroup.ru

«Калашников» начал поставки своего нового всесезонного комплекта полевого обмундирования для Вооруженных сил РФ. В первую партию вошли несколько десятков тысяч костюмов и головных уборов.

Новое поколение ВКПО 3.0 образца 2022 года обладает улучшенными эргономическими характеристиками и изготовлено из материалов с повышенными оптическими свойствами. При этом комплект выполнен в новой расцветке. Он включает в себя нательное флисовое термобелье и кофту, демисезонный костюм на влаго- и ветрозащитной основе, утепленный костюм для зимних условий, летний костюм, а также летнюю фуражку, демисезонную шапку, и зимний шарф.

Новый комплект обмундирования разработан при содействии специалистов вещевого управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, сообщает пресс-служба концерна «Калашников».

Читайте также: Краснодарский край направит в ВС РФ около 7 тыс. человек.

Статьи
Эликсир молодости: польза и вред кедровых орехов
Эликсир молодости: польза и вред кедровых орехов
Друг пенсионеров: врач рассказала, какие ягоды обязательно нужно есть пожилым людям
Друг пенсионеров: врач рассказала, какие ягоды обязательно нужно есть пожилым людям
Три дыхательные практики, чтобы быстро успокоиться
Три дыхательные практики, чтобы быстро успокоиться
Какой сегодня праздник: что отмечают 5 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 5 мая
Пять ожидаемых сериалов мая 2023
Пять ожидаемых сериалов мая 2023
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях