Кондратьев встретился с военным комиссаром Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и военный комиссар Краснодарского края Александр Кузнецов обсудили весеннюю призывную кампанию, которая стартовала 1 апреля.

По словам Вениамина Кондратьева, Кубань отправит в Вооруженные Силы России около 7 тыс. человек.

«На Кубани военная служба всегда была и остается почетной обязанностью молодого человека. Благодарен настоящим защитникам Отечества, кто не бегает от призыва. Как и в прошлом году, по поручению Президента России, ни один срочник не должен быть направлен в зону СВО. Особенностью весенней кампании в этом году станет возможность получения оповещений о явке в военкомат через сервис Госуслуги. Это современные технологии, мы должны быть готовы к таким нововведениям и пресекать появление любой фейковой информации», — сказал глава региона.

Вениамин Кондратьев также отметил, что молодежь на Кубани физически подготовленная и выразил уверенность, что призывная кампания в регионе должна пройти на высоком уровне. Он также отметил, что военкоматы традиционно поддерживают контакты с родителями новобранцев и обратился к военному комиссару Краснодарского края с просьбой продолжать эту работу на протяжении всего срока службы кубанских призывников.

Александр Кузнецов отметил, что благодаря поддержке администрации региона все поставленные задачи в рамках весеннего призыва будут выполнены.

«Гарантирую, что ни один призывник из Краснодарского края в 2022 году не попал в зону проведения специальной военной операции. И те, кто весной будут призваны, также туда не попадут. Наши же срочники будут служить в частях постоянной дислокации. 70% новобранцев останутся на территории Кубани, остальные — направятся в другие регионы», — сказал военный комиссар.

По его словам, молодые люди еще при постановке на учет проходят качественное медобследование. Благодаря этому степень годности призывников к службе в армии в Краснодарском крае 82,5%. Это самый высокий показатель в стране.

Заместитель главы региона и атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов рассказал, что департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью активно взаимодействует с комиссариатом и профильными службами для выполнения поставленных задач в штатном режиме, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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