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Грозовое шоу: сверкающие молнии сняли в небе над Краснодарским краем

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/grozovoe-shou-sverkayushhie-molnii-snyali-v-nebe-nad-krasnodarskim-kraem
Видео t.me/gubernsky_mkm

В ночь с 29 на 30 августа в Краснодаре, Брюховецком и Абинском и других районах Кубани разыгралось небесное шоу — до самой ночи разряды молний чертили небо фантастическими узорами.

Многие местные жители снимали это на камеры телефонов, а после видео опубликовали в соцсетях.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Черноморском побережье Кубани продолжает действовать штормовое предупреждение. Вплоть до 31 августа местами в регионе ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой. Также местами прошел град, а ветер усилился до 23 м/с.

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