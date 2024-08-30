Грозовое шоу: сверкающие молнии сняли в небе над Краснодарским краем
Общество
30.08.2024 08:45
В ночь с 29 на 30 августа в Краснодаре, Брюховецком и Абинском и других районах Кубани разыгралось небесное шоу — до самой ночи разряды молний чертили небо фантастическими узорами.
Многие местные жители снимали это на камеры телефонов, а после видео опубликовали в соцсетях.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Черноморском побережье Кубани продолжает действовать штормовое предупреждение. Вплоть до 31 августа местами в регионе ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой. Также местами прошел град, а ветер усилился до 23 м/с.
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