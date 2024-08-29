На Черноморском побережье Кубани продолжает действовать штормовое предупреждение

Вплоть до 31 августа местами в регионе ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой.

Также местами прошел град, а ветер усилился до 23 м/с.

Жителей и гостей региона просят соблюдать меры безопасности, а также не прятаться во время грозы под деревьями и незакрепленными конструкциями. Водителям рекомендуют быть внимательными на дорогах во время дождя. При появлении смерчей в море необходимо незамедлительно покинуть пляж.

В случае чрезвычайных ситуаций нужно звонить по номерам 112, 01 и 101, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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