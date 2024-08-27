Залповый ливень в Сочи залил дорогое рентген-оборудование в больнице № 3

Последствия непогоды весь день ликвидировали в Сочи. Ночью на город обрушился залповый ливень: затопило дороги, цокольные этажи жилых домой и городскую больницу.

В Хостинском районе выпало наибольшее количество осадков — 125 мм. Здесь подтопило цокольный этаж городской больницы № 3. Спасатели и медицинский персонал подняли на верхние этажи 60 пациентов. После этого началась откачка воды из затопленных помещений.

Медучреждение уже начали приводить в порядок, оно продолжает работать. Но ущерб от стихии — немаленький, часть оборудования не вернуть.

«Пострадало очень много дорогостоящего оборудования, в том числе рентгенологического. Пострадали и функциональные кровати, которые стояли в паллиативном отделении. Придется все восстанавливать и покупать», — говорит главный врач городской больницы № 3 Сосо Мебония.

По данным на 27 августа, большой фронт работ провели в больнице № 3. Была предоставлена спецтехника, оказано содействие медицинскому коллективу в очистке прилегающей территории и внутренних помещений в цокольном этаже, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Кроме того, машины не могли проехать по дороге из Адлера из-за нахлынувшей воды. Участок улицы Ленина полностью затопило. Дорогу пришлось временно перекрывать.

Отдыхающие в Сочи туристы из Выборга тоже пострадали от непогоды. Их машину затопило вместе с вещами в багажнике. Пришлось сушить автомобиль и одежду на солнце.

«Вода поднялась молниеносно. Наша машина ехала, другая зашла между нами и буквально все — она остановилась, и нас затопило», — делится туристка из Выборга Юлия Головко.

Также вода зашла в подъезды пятиэтажек на Шоссейной и залила квартиры на цокольном этаже. Жителям этой улицы досталось больше всего. Здесь дерево упало на дорогу, а недалеко от него сошел небольшой сель.

Татьяна Кочконян вечером работала в магазине, когда вода начала стремительно прибывать.

«По этой территории волна шла бурлящим потоком. У меня даже видео сохранилось. Затоплены были все машины, вся площадь. Весь магазин, естественно», — сетует жительница Хосты Татьяна Кочконян.

Работы по ликвидации последствий стихии в городе будут идти еще несколько дней.

«Продолжается ликвидация намывов, распил упавших многолетних деревьев, зеленых насаждений, промывка ливневого водоснабжения и мойка дорог, тротуаров», — сообщает начальник отдела благоустройства и санитарного содержания Хостинского района Евгений Полторак.

Дополнительно власти Сочи проведут мониторинг общественных территорий во всех районах, где еще остались следы непогоды.