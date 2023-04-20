Госдума приняла закон о статусе ветерана для ополченцев ДНР и ЛНР

Законопроект, наделяющий статусом ветерана и инвалида боевых действий ополченцев ДНР и ЛНР, а также людей, заключивших контракты с организациями, содействующими армии в СВО, приняли 20 апреля сразу во втором и третьем чтениях.

Согласно документу, статус ветерана получают люди, принимавшие участие в боевых действиях в составе вооруженных сил ДНР или народной милиции ЛНР, а также в составе соответствующих воинских формирований и органов с 11 мая 2014 года по решению органов госвласти Донецкой и Луганской Народных Республик.

Ко второму чтению комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов одобрил поправки, распространяющие статус ветерана боевых действий также на заключивших контракты с организациями, содействующими выполнению задач ВС РФ в ходе СВО.

Статус ветерана получат заключившие контракты или имевшие другие правоотношения с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на ВС РФ в ходе СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года. В том числе речь идет о заключивших контракты с ЧВК.

По словам председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, нормы, изложенные в законопроекте, дают равный статус и поддержку всем участникам СВО, которые в равной степени рискуют своей жизнью, выполняя боевые задачи, сообщает ТАСС.

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