Евгений Наумов навестил бойцов из Краснодара на передовой в зоне СВО

Мэр Краснодара посетил передовую в зоне спецоперации и пообщался с выполняющими боевые задачи краснодарцами.

Об этом глава краевой столицы рассказал в соцсетях.

«Последние пару дней провел с нашими земляками на передовой. Сегодня вернулся на работу. Но мысли и часть моей души навсегда остались с ними», — написал Наумов в Telegram.

Наумов поделился историей жителя Краснодара, командира взвода, мобилизованного сержанта с позывным «Дипломат».

«На фронте не всегда хватает кадровых офицеров. Когда уходил на фронт, отец ему в напутствие произнес слова, которые максимально точно характеризуют истинный патриотизм: если некому будет идти, некуда будет возвращаться», — написал Наумов.

Мэр Краснодара подчеркнул, что долг оставшихся в Краснодаре — сделать город, в который бойцы вернутся с победой, гостеприимным и комфортным.

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