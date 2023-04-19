Евгений Наумов навестил бойцов из Краснодара на передовой в зоне СВО
Мэр Краснодара посетил передовую в зоне спецоперации и пообщался с выполняющими боевые задачи краснодарцами.
Об этом глава краевой столицы рассказал в соцсетях.
«Последние пару дней провел с нашими земляками на передовой. Сегодня вернулся на работу. Но мысли и часть моей души навсегда остались с ними», — написал Наумов в Telegram.
Наумов поделился историей жителя Краснодара, командира взвода, мобилизованного сержанта с позывным «Дипломат».
«На фронте не всегда хватает кадровых офицеров. Когда уходил на фронт, отец ему в напутствие произнес слова, которые максимально точно характеризуют истинный патриотизм: если некому будет идти, некуда будет возвращаться», — написал Наумов.
Мэр Краснодара подчеркнул, что долг оставшихся в Краснодаре — сделать город, в который бойцы вернутся с победой, гостеприимным и комфортным.
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