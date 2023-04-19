Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Евгений Наумов навестил бойцов из Краснодара на передовой в зоне СВО

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/evgenij-naumov-navestil-bojtsov-iz-krasnodara-na-peredovoj-v-zone-svo
Евгений Наумов навестил бойцов из Краснодара на передовой в зоне СВО
Фото t.me/emnaumov

Мэр Краснодара посетил передовую в зоне спецоперации и пообщался с выполняющими боевые задачи краснодарцами.

Об этом глава краевой столицы рассказал в соцсетях.

«Последние пару дней провел с нашими земляками на передовой. Сегодня вернулся на работу. Но мысли и часть моей души навсегда остались с ними», — написал Наумов в Telegram.

Наумов поделился историей жителя Краснодара, командира взвода, мобилизованного сержанта с позывным «Дипломат».

«На фронте не всегда хватает кадровых офицеров. Когда уходил на фронт, отец ему в напутствие произнес слова, которые максимально точно характеризуют истинный патриотизм: если некому будет идти, некуда будет возвращаться», — написал Наумов.

Мэр Краснодара подчеркнул, что долг оставшихся в Краснодаре — сделать город, в который бойцы вернутся с победой, гостеприимным и комфортным.

Непосредственно поддержать свою страну в зоне СВО вы можете, записавшись на службу по контракту. Солидный заработок, оплата жилья, отсрочки по выплате банковских кредитов — какие еще льготы предполагает служба в Вооруженных силах РФ и как стать военнослужащим, коротко и понятно читайте здесь.

Читайте также: Путин съездил в Донбасс и посетил штабы группировок войск «Днепр» и «Восток».

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 19 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 19 апреля
Нехватка солнца: чем грозит дефицит витамина D
Нехватка солнца: чем грозит дефицит витамина D
«Диктант Победы» 2023: как принять участие
«Диктант Победы» 2023: как принять участие
Синдром самозванца: что это и как бороться
Синдром самозванца: что это и как бороться
Когда и как нужно избавиться от оставшихся с Пасхи яиц
Когда и как нужно избавиться от оставшихся с Пасхи яиц
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Трамвай Краснодара: новейшая история, маршруты и где ждать новые ветки
  2. Пять лет условно за хищение 6 млрд рублей дал суд экс-руководителю краснодарского банка «Крыловский»
  3. Суд обязал собственника провести реставрацию «Мавританского дома» в Краснодаре
  4. Бывшего замдиректора «Кубаньмелиоводхоза» оштрафовали за аварию на Федоровском гидроузле
  5. Шествия «Бессмертного полка» в 2023 году не будет: что предлагают организаторы
  6. Число пациентов с корью в Краснодарском крае выросло до 29
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях