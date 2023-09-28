Горящую сухую траву в Темрюкском районе потушили

Возгорание сухой травы полностью ликвидировали вечером 28 сентября в Темрюкском районе.

По данным МЧС, в 16:14 ликвидировали открытое горения. В 20:00 объявлена полная ликвидация пожара.

В ликвидации возгорания участвовали 144 человека и 40 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь на 28 сентября на окраине поселка Южный склон загорелась сухая трава. Площадь пожара днем достигла 1,5 га. На тушение пожара вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. В 13:20 природный пожар под Темрюком локализовали, его площадь сократилась до 400 кв. м.