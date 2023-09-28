Площадь пожара под Темрюком выросла до 1,5 га, воду начал сбрасывать вертолет

Крупное возгорание произошло на окраине поселка Южный склон. Там в ночь на 28 сентября загорелась сухая трава.

Утром площадь природного пожара составляла 1 га, спустя несколько часов она увеличилась до 1,5 га. Пожарные создали четыре боевых участка и продолжают наращивать группировку. С огнем в поле борются уже 144 человека и 40 единиц техники.

К тушению крупного возгорания также подключили вертолет Ми-8 МЧС России. С помощью него с воздуха уже девять раз сбросили воду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 13:20 природный пожар под Темрюком локализовали, его площадь сократилась до 400 кв. метров.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», спасатели всю ночь защищали поселок Южный склон и дома местных жителей от приближающегося огня. Местное население вывели на безопасное расстояние.