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Под Темрюком жителей вывели из поселка из-за пожара в поле площадью 1 га

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pod-temryukom-zhitelej-vyveli-iz-poselka-iz-za-pozhara-v-pole-ploshhadyu-1-ga
Под Темрюком жителей вывели из поселка из-за пожара в поле площадью 1 га
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Крупное возгорание произошло на окраине поселка Южный склон. Там в ночь на 28 сентября загорелась сухая трава.

Спасатели всю ночь защищали населенный пункт и дома местных жителей от приближающегося огня. Сейчас площадь пожара составляет 1 га.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что в поселке Южный склон есть угроза распространения огня. В связи с этим местное население вывели на безопасное расстояние.

С пожаром в поле борются 111 человек и 27 единиц техники. В ближайшее время для тушения возгорания могут подключить вертолет МЧС России, его уже привели в готовность.

Читайте также: накануне в Краснодаре загорелось поле на площади 1000 кв. метров около «Красной площади». В 17:40 ликвидировали открытое горение. В 18:10 пожар в поле полностью потушили.

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