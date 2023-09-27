В Краснодаре загорелось поле на площади 1000 кв. метров около «Красной площади»

Возгорание на открытой местности произошло днем 27 сентября на улице Конгрессной в районе Западного обхода.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 14:17. Спасатели прибыли на место через 20 минут и установили, что в поле загорелась трава на площади 1 тыс. кв. метров.

Крупный пожар начали тушить 17 человек и 4 единицы техники. В 15:40 возгорание удалось локализовать на площади 1 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Ейске загорелась крыша здания банка. Сообщение о возгорании здания на пересечении улиц Свердлова и Ленина поступило диспетчеру Ейского пожарно-спасательного гарнизона 27 сентября в 5:53.